Guerra, ecco come si addestrano i soldati italiani e stranieri in caso di escalation militare

Nella base militare di Novo Selo dal 2018 è presente un reggimento italiano di 750 soldati che si addestra con altre 8 forze Nato. Ogni mese vengono svolte delle esercitazioni militari tattiche il cui obiettivo è quello di preparare al meglio i soldati in caso di situazioni di grande pericolo e di escalation improvvise. "L'artiglieria nemica può raggiungerci in ogni posizione, ma non ci aspettiamo alcun attacco dal lato nord", illustra un soldato in inglese. La lingua utilizzata non è casuale: la presenza di soldati provenienti da tutti i Paesi dell'Europa, fa sì che si parli in inglese che è la lingua ufficiale di tutte le basi Nato.