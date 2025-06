Guerra a Gaza, Ehud Olmert: "Fase attuale innecessaria"

Rispondendo all'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, ospite in studio, Ehud Olmert si dice d'accordo nella necessità di differenziare gli attacchi al governo in carica da quelli allo Stato ebraico, spesso intrisi di odio e antisemitismo. "Mi oppongo al governo per quello che sta facendo ma non penso che il popolo debba essere attaccato", afferma.