La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 607. Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato una serie di attacchi aerei nel sud della Siria, secondo una Ong, dopo il lancio di razzi dalla Siria verso il Paese. In precedenza l'esercito aveva risposto con l'artiglieria all'attacco missilistico proveniente dalla Siria meridionale. Il ministro della Difesa Israel Katz ha puntato il dito contro il nuovo leader di Damasco, Ahmad al Sharaa (Al Jolani), "direttamente responsabile di ogni minaccia e lancio di razzi contro lo Stato di Israele". Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi a un punto di distribuzione di aiuti umanitari. I raid israeliani anche nei giorni scorsi avevano preso di mira civili in attesa di cibo e medicine, tanto da spingere il segretario generale Onu Antonio Guterres a chiedere "un'indagine immediata e indipendente su questi eventi" affinché i responsabili "siano chiamati a risponderne", L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'espansione dell'offensiva terrestre a Gaza. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ordinato ai militari di operare in nuove aree della Striscia. Media palestinesi confermano l'avanzata a Khan Younis. Gli Houthi annunciano: "Pronti ad attaccare Israele in ogni momento".