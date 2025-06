Gaza, esercito israeliano: "Avviata espansione dell'offensiva di terra" | Guterres: "Indagine immediata sui palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 606. L'esercito israeliano ha annunciato l'espansione dell'offensiva terrestre a Gaza. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ordinato ai militari di operare in nuove aree della Striscia. Media palestinesi confermano l'avanzata a Khan Younis. Il segretario generale Onu Antonio Guterres si dice "sconvolto dalle notizie di palestinesi uccisi e feriti mentre cercavano aiuto a Gaza. È inaccettabile che rischino la vita per procurarsi del cibo. Chiedo un'indagine immediata e indipendente su questi eventi e che i responsabili siano chiamati a risponderne", ha detto. Secondo Al Jazeera ci sono almeno altre 45 vittime, tra cui bambini, nei raid israeliani delle ultime ore.