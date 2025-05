Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" | L'inviato americano: "Risposta inaccettabile"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 604. Hamas avrebbe accettato la proposta americana sulla tregua, ma con alcune "osservazioni". Secondo i media, la controproposta prevederebbe il rilascio degli ostaggi in 5 fasi (contro le due previste dal piano di Witkoff): quattro ostaggi vivi il primo giorno della tregua di 60 giorni, due ostaggi vivi il trentesimo giorno e altri quattro ostaggi in vita l'ultimo giorno dell'accordo. Mentre i corpi dei rapiti morti sarebbero consegnati il trentesimo e il cinquantesimo giorno. Secondo fonti israeliane, il governo dello Stato ebraico starebbe considerando la risposta di Hamas come un "rifiuto effettivo". E anche l'inviato americano ha parlato di "risposta inaccettabile".