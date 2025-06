Le notizie in tempo reale Gaza, Hamas: "Pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua" | Israele: "Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti, diffuse notizie false"

Diversi media avevano riferito di un attacco di Israele a Rafah "con decine di morti e oltre 115 feriti". Crosetto: "Raid ingiustificati, Netanyahu si fermi"

di Redazione online