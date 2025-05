Pannelli solari come cavallo di Troia: ecco come la Cina può lasciare al buio l’Occidente

Fonti del governo e dell'intelligence statunitense, citate dal Daily Mail, hanno espresso preoccupazione per la presenza di componenti elettronici "controllabili da remoto" nei pannelli solari prodotti in Cina. Il timore è che questi dispositivi possano essere attivati in caso di un'escalation militare o geopolitica, portando allo spegnimento massiccio degli impianti fotovoltaici installati in Paesi considerati "nemici" da Pechino. Gli analisti vedono questa eventualità come parte di una strategia più ampia da parte della Cina, che punta a rafforzare la propria posizione non solo nel settore economico, ma anche nel dominio tecnologico e infrastrutturale. Nessuna prova ufficiale è stata diffusa, ma l'ipotesi è ora al centro di indagini e discussioni nei circoli politici e militari occidentali.