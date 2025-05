Accise, adesso un pieno di benzina costa meno di un pieno "elettrico"

Se invece prendiamo in considerazione una vettura elettrica con una batteria da 50 kWh (per esempio una Peugeot 208 o una Fiat 500), la ricarica alla rete pubblica veloce costa 0,90 euro al kWh: "il pieno", perciò costerà circa 45 euro. Considerando un consumo di 15 kWh per percorrere 100 chilometri si spenderanno dunque 13,5 euro circa. Va tenuto anche conto del fatto che in realtà la Peugeot indica in media un consumo 15,4 Kwh per 100 km e la 500 ben 15,9. I prezzi dell'elettrico diminuiscono un po', utilizzando per la ricarica la rete pubblica a velocità bassa: con le colonnine da 22 kW si spenderanno 9 euro per fare 100 chilometri, non così tanto meno di quanto si spende con la benzina, con la quale però si risparmia sicuramente tempo per fare il pieno. Con gli abbonamenti i prezzi scendono ulteriormente e nel migliore dei casi si spenderanno 7,5 euro per fare 100 chilometri. Ma anche in questo caso, quanto costa il tempo speso ad attendere la ricarica completa della batteria?