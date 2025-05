Accise, scatta il riallineamento: gasolio più caro, scende il prezzo della benzina

Entra in vigore l'allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale, in seguito a cui sale il prezzo del gasolio e scende quello della benzina. L'accisa sulla "super" cala infatti di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri (la quota precedente era di 728,40), mentre quella sul gasolio aumenta di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro), passando a 632,40 euro per mille litri, rispetto alla vecchia aliquota di 617,40. E' quanto rende noto Staffetta quotidiana sulla base del decreto del ministero dell'Ambiente e dell'Economia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.