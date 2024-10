Agenzia internazionale Energia: nel 2030 metà dell'elettricità globale dalle rinnovabili

Per quanto riguarda le tecnologie, il solare è previsto che rappresenterà l'80% della crescita della capacità rinnovabile globale fra oggi e il 2030. Sarà il risultato della costruzione di nuove grandi centrali solari e di un aumento nelle installazioni di pannelli solari sui tetti da parte di imprese e famiglie. Il settore eolico si avvia verso una ripresa, col tasso di espansione che raddoppierà fra il 2024 e il 2030 rispetto al periodo fra il 2017 e il 2023. Il fotovoltaico e l'eolico sono già le opzioni più economiche per aggiungere nuova generazione elettrica in quasi tutti i Paesi.