G7, Meloni vede Starmer e Merz: sul tavolo la crisi in Medioriente e la guerra in Ucraina

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato alla vigilia del Vertice G7 di Kananaskis il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Al centro dei due colloqui gli sviluppi della crisi in Medioriente e la guerra in Ucraina, nel quadro delle relazioni transatlantiche e in vista del prossimo Vertice Nato dell'Aja. "A breve distanza dal loro recente colloquio" a Palazzo Chigi, si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro con Merz, è stata confermata "la comune volontà di riunire a Roma, a inizio 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania e di mantenere uno stretto coordinamento sui principali temi dell'agenda UE, come il contrasto alle migrazioni irregolari e la competitività".