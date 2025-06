Iran, sul sito di Fordow sganciate dodici super bombe | Gli americani "annientano il programma nucleare" di Teheran

Sognavano, di notte, questo obiettivo. Una vera e propria ossessione. Non si costruisce un complesso di bunker sotterranei a più livelli con centrifughe e altre attrezzature in montagna per scopi pacifici. I membri del team dedicato allo studio di quel sito non potevano dire nulla alle loro famiglie, per tutti questi anni. Sapevano che all’inizio non avevamo un’arma in grado di colpire e distruggere adeguatamente questo obiettivo. Così iniziarono un percorso di collaborazione con l’industria per sviluppare la GBU-57. Centinaia di test segreti con un unico scopo: distruggere questo obiettivo. E poi, un giorno di giugno del 2025, più di 15 anni dopo l’inizio del lavoro della loro vita, "il presidente ha ordinato ai B-2 di colpire e distruggere questo obiettivo"