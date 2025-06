Iran, intelligence Usa: i raid hanno ritardato il programma nucleare solo di alcuni mesi | Giallo su dove siano finite le scorte di uranio

Se da un lato l'Iran, per sua stessa ammissione, ha confermato di aver subito ingenti danni ai tre siti nucleari colpiti dai bombardamenti di Israele e Usa durante la guerra dei dodici giorni, dall'altro crescono i dubbi degli esperti su quanto effettivamente i raid siano riusciti ad arrestare il programma nucleare del Paese. Per gli esperti infatti Teheran sarebbe in grado di sviluppare l'atomica in pochi mesi. Tutto dipende da quante centrifughe per l'arricchimento dell'uranio siano riusciti a mettere in sicurezza e dove siano finite, appunto, le scorte di uranio arricchito al 60%.