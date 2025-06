Vertice Nato, Meloni: "Per Ucraina e Gaza la stessa determinazione usata per la guerra Israele-Iran"

Al termine del vertice Nato dell'Aja Giorgia Meloni commenta l'avvio di un cessate il fuoco tra Israele e Iran e aggiunge: "Usare la stessa determinazione per Ucraina e Gaza". Dal summit, intanto, via libera all'accordo sull'aumento delle spese per la difesa al 5% del pil entro il 2035. "Spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza - afferma il premier - ma non toglieremo nemmeno un euro dalle priorità del governo a tutela degli italiani".