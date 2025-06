Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 629. L'Iran annuncia la fine della "guerra dei 12 giorni". A questo punto sembrerebbe essere arrivata a una svolta la tregua, dopo le prime fasi incerte. "L'ultima cosa che vogliono fare ora gli iraniani è arricchire l'uranio, non costruiranno la bomba per molto tempo", afferma Donald Trump in un punto stampa con il segretario della Nato Mark Rutte, aggiungendo che "ora andiamo molto d'accordo con Teheran". "Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki", ha detto ancora il presidente Usa. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, in una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman, ha affermato che Teheran è "pronta a risolvere i problemi con gli Stati Uniti, sulla base del quadro internazionale. Non chiediamo altro che i nostri diritti". Intanto, il Parlamento iraniano (Majles) ha approvato la sospensione della cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars. "Abbiamo raccolto prove che indicano che i siti nucleari dell'Iran sono stati devastati e ci vorranno anni per ricostruirli". Lo ha detto il direttore della Cia, John Ratcliffe, che era presente nella Situation Room con Donald Trump al momento dell'attacco. A Gaza almeno 44 morti durante la distribuzione degli aiuti: le forze dell'Idf e i droni avrebbero aperto il fuoco su centinaia di palestinesi in episodi distinti.