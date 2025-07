La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.229. A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combatteva nelle legioni internazionali a supporto dell'esercito ucraino. A darne notizia è l'attivista Vladislav Maistrouk, che lo aveva conosciuto. D'Alba, morto a metà giugno, è il settimo italiano ucciso nel conflitto. Donald Trump si è detto molto deluso per l'ultimo colloquio telefonico con Vladimir Putin, affermando di non vedere alcun segnale da parte della Russia che possa indicare un progresso verso la fine della guerra in Ucraina. "Vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere persone", ha spiegato il presidente americano. Dopo aver parlato con Putin, Trump ha telefonato anche a Zelensky. Il presidente ucraino ha definito quest'ultimo colloquio con l'omologo statunitense come "il migliore di sempre".