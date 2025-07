Ucraina, telefonata di un'ora fra Putin e Trump | Il presidente Usa: "Nessun progresso, continuiamo a dare armi a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.227. Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati telefonicamente per circa un'ora, parlando del conflitto in corso ma non dello stop americano alla fornitura di armi a Kiev. Trump più tardi ha negato che gli Usa abbiano sospeso la fornitura. Il presidente russo ha ribadito l'apertura ai negoziati con l'Ucraina, ma a patto che vengano "eliminate le cause profonde della guerra". Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha dichiarato che il Paese invaso "appartiene all'Unione europea. È nell'interesse sia della Danimarca sia dell'Europa. Pertanto, la presidenza danese dell'Ue farà tutto il possibile per aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Ue". Il premier ad Aarhus ha organizzato un vertice con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto, dopo che il Pentagono ha deciso di interrompere l'invio di forniture di missili e munizioni che aveva promesso all'Ucraina, anche le armi statunitensi già arrivate in Polonia e dirette verso l'Ucraina sono state bloccate.