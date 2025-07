La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.225. Il presidente francese Emmanuel Macron, in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin "ha chiesto l'istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto". Al termine del colloquio telefonico con Putin, il presidente francese ha poi telefonato a Volodymyr Zelensky per parlare dell'esito della chiamata. È quanto fa sapere l'Eliseo. Intanto il Pentagono ha bloccato l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea che aveva promesso all'Ucraina per il timore che le scorte Usa siano scese al di sotto del livello di guardia. Lo riporta Politico citando fonti informate. La decisione era stata già presa all'inizio di giugno ma è entrata in vigore adesso.