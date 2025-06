La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.224. La Russia ha schierato 50mila soldati nell'area intorno alla città di Sumy, con un rapporto di circa tre a uno rispetto alle forze ucraine. Lo ha scritto il Wall Street Journal, secondo cui le truppe russe sono ora posizionate a soli 19 chilometri dalla città nordorientale ucraina diventata il nuovo obiettivo di Mosca. Il Cremlino spera che la data per il prossimo round di colloqui con l'Ucraina "venga concordata a breve". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov per il quale tuttavia "è impossibile spingere la Russia ai negoziati con Kiev con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo. La convenzione vieta l'uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo ed esige la distruzione degli arsenali esistenti.