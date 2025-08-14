Ucraina, le ombre russe sulla pace: perché Putin ha accettato di incontrare Trump proprio ora

Mettiamo subito le cose in chiaro, o almeno proviamoci. Putin ha ribadito fino allo sfinimento di volere garanzie assolute sul fatto che l'Ucraina sarà smilitarizzata e che non entrerà nella Nato. Ma questa è propaganda, perlopiù. Al di là delle parole, la Nato è già ampiamente presente in Ucraina con funzionari e tecnici, e non ha intenzione di andarsene. Questo è un primo ostacolo reale al raggiungimento di un'intesa tra Mosca e Washington. Il fatto che gli statunitensi non accetteranno di andare via dall'Ucraina è stato confermato anche dalla firma dell'accordo con l'Ucraina sulle terre rare, che si rivelerà decisivo come avevamo anticipato mesi fa su Tgcom24. Sottoscrivere questa intesa prima del colloquio Trump-Putin ha svelato le carte. Un ulteriore impedimento riguarda le pretese territoriali: i russi vogliono una parte d'Ucraina, Kiev ovviamente non vuole cedere neanche un centimetro. Anche in questo caso, però, la reale questione va oltre la conquista materiale, perché il Cremlino controllava già di fatto quella porzione (il Donbass) che, dopo tre anni e mezzo di guerra, non è riuscita neanche a occupare nella sua interezza. Sul campo, insomma, Mosca non ha vinto.