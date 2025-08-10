E' in Alaska che si deciderà il destino dell'Ucraina: ecco perché

La scelta per la sede dell'atteso incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin alla fine è ricaduta sull'Alaska. Questo Stato Usa, che si trova quasi a metà strada tra Washington e Mosca, e che finora non aveva mai ospitato vertici internazionali di rilievo, è stato considerato come il luogo migliore per il faccia a faccia, in programma il 15 agosto, tra i due leader, più di Roma, ritenuta dalla Russia "troppo schierata con Kiev" e più degli Emirati Arabi Uniti, ipotesi che era stata ventilata da Putin.