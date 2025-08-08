Ucraina, il Cremlino: "Vertice Putin-Trump nei prossimi giorni" | Casa Bianca: "Non è necessario Putin incontri prima Zelensky"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.262. Il premier italiano Giorgia Meloni ha avuto colloqui telefonici con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e il presidente degli Emirati Arabi rimarcando la necessità di una "pace giusta". Per Vladimir Putin si è ancora "lontani" dal creare le condizioni per un vertice con Zelensky. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. Tuttavia il leader russo ha precisato su un eventuale incontro "di non avere nulla in contrario in generale, è possibile, ma devono essere create determinate condizioni". Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha reso noto che Mosca e Washington hanno concordato di tenere invece un vertice tra Putin e Trump e che i preparativi sono in corso. Ushakov ha dichiarato che "la data è stata prevista la prossima settimana". Dalla Casa Bianca però arriva una condizione: quel vertice ci sarà solo se il leader del Cremlino accetta di vedere Zelensky, ma, si precisa, non è necessario lo veda prima del vertice con Trump. Secondo Putin, "gli Emirati arabi possono essere una sede per l'incontro con Trump. E il presidente dell'Ucraina chiede che anche l'Europa partecipi ai colloqui di pace.