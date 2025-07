Quanto costerà ricostruire l'Ucraina? Forse non basteranno 600 miliardi di dollari

Una cifra astronomica solo per cominciare: 524 miliardi di dollari. È quanto serve all'Ucraina per ricostruire il paese dopo tre anni di guerra. La stima arriva dalla Banca Mondiale ed è al centro della quarta Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene a Roma dal 10 all'11 luglio alla Nuvola dell'Eur. L'evento riunisce rappresentanti di 77 paesi, circa 1800 partecipanti tra cui 500 aziende, governi e istituzioni finanziarie. L'obiettivo è coordinare gli sforzi per far rinascere un paese messo in ginocchio dall'invasione russa.