Zelensky a Roma: a colloquio dal Papa e da Mattarella

Una girandola di incontri per Volodimir Zelensky alla vigilia della due giorni per la ricostruzione dell'ucraina, atterrato a Roma insieme alla moglie Olena. Mentre Mosca scatena l'offensiva più dura dall'inizio della guerra e gli Stati Uniti minacciano altre sanzioni, nelle sale di Villa Barberini a Castel Gandolfo mezz'ora di faccia a faccia, in inglese, tra papa leone xiv e il leader ucraino. L'urgenza di una pace giusta e duratura, il dolore e la preghiera per le vittime, la via del dialogo per mettere fine alle ostilità e, ancora una volta, l'offerta del Vaticano come sede per i negoziati tra i leader di Russia e ucraina. Proposta aperta e del tutto possibile, ma al momento respinta da Putin, sottolinea Zelensky su X, che apprezza e conta molto sull'aiuto del Vaticano per metter fine alla guerra. Il pensiero del Pontefice è andato alla liberazione dei prigionieri, soprattutto i bambini rapiti da Mosca. "La guerra non avrà il sopravvento - aveva scritto il Papa - e i bambini hanno il diritto a una pace autentica, giusta e durevole".