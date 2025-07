Mattarella a Zelensky: "L'Italia sta con l'Ucraina, Kiev entri nell'Ue" | Prima l'incontro tra il presidente ucraino e il Papa: "Subito la pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.233. Zelensky è giunto a Roma per partecipare alla quarta Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, alla presenza tra gli altri di Meloni e von der Leyen. Il presidente ucraino è stato ricevuto a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV, che ha ribadito la disponibilità del Vaticano a ospitare i negoziati tra Mosca e Kiev. Al Quirinale Mattarella ha confermato aZelensky il completo appoggio dell'Italia a Kiev, chiarendo che "la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma". Poi l'appello: "Si aprano i negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Ue". La Cnn ha rivelato un audio del 2024 in cui Trump, in un incontro privato, ha detto di aver cercare di dissuadere Putin dall'attaccare Kiev minacciando di bombardare Mosca. Avrebbe poi minacciato anche Xi.