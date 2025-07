La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.232. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa stanno valutando l'invio di "un sistema di difesa aerea Patriot". Alla cena lunedì sera con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, Trump aveva infatti annunciato la fornitura di altri armi a Kiev: "Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente". Sempre Trump ha evoca tosanzioni contro la Russia, ribadendo, durante una riunione di governo, di "non essere per niente contento di Vladimir Putin" che sull'Ucraina "sta dicendo un sacco di str...". Mosca: "Tre morti e sette feriti in un attacco ucraino a Kursk".