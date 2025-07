La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.230. "Sto aiutando l'Ucraina, la sto aiutando molto". Lo ha detto Donald Trump ribadendo che se fosse stato presidente, non ci sarebbe stata una guerra. La telefonata con Volodymyr Zelensky "è stata molto buona - ha aggiunto -. Sono stato invece deluso dalla telefonata con Putin". Per il leader del Cremlino, intanto, "i Paesi occidentali danneggeranno ancor di più sé stessi se continueranno a mantenere la loro politica anti-russa". "Più continueranno a portare avanti la politica che hanno adottato finora nei confronti della Russia, peggio sarà per loro", ha affermato il leader russo a margine di un forum. A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combatteva nelle legioni internazionali a supporto dell'esercito ucraino. A darne notizia è l'attivista Vladislav Maistrouk, che lo aveva conosciuto. D'Alba, morto a metà giugno, è il settimo italiano ucciso nel conflitto.