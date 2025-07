Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 641. Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca. Una nave cargo è stata attaccata nella serata di lunedì al largo delle coste dello Yemen. Si tratta del secondo episodio in poco più di 24 ore nel Mar Rosso dopo quello avvenuto domenica. Lo riporta Reuters online riferendo che due guardie di sicurezza a bordo sono rimaste ferite e altre due sono disperse. Secondo quanto riferito da una fonte medica all'agenzia Anadolu, undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza.