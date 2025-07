Mar Rosso, nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: incendio a bordo

Il 6 maggio, il presidente Usa, Donald Trump, aveva annunciato che le forze armate statunitensi avrebbero smesso di bombardare gli obiettivi Houthi (chi sono i ribelli yemeniti), spiegando che il gruppo yemenita aveva accettato di interrompere i propri attacchi sulle rotte di navigazione in Medioriente. In base all'accordo, mediato dall'Oman, gli Houthi non avrebbero più preso di mira le navi statunitensi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Israele non era stato informato preventivamente dell'intesa e aveva appreso la notizia solo dopo che un missile Houthi aveva colpito il perimetro dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ferendo lievemente alcune persone e causando la sospensione di molti voli internazionali verso lo Stato ebraico.