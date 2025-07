Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le loro richieste | I negoziati si terranno in Qatar

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 639. Israele ha ricevuto le proposte di modifiche di Hamas al piano di tregua, ma l'ufficio di Benjamin Netanyahu le ha definite "inaccettabili". Lo Stato ebraico è comunque intenzionato a inviare la propria squadra negoziale a Doha, in Qatar, come stabilito. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il premier israeliano e l'emiro del Qatar per accelerare sul cessate il fuoco a Gaza: "È urgente". La Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è riapparso per la prima volta in pubblico dall'inizio della guerra dei 12 giorni. Durante il conflitto, i missili iraniani hanno colpito cinque basi delle Forze di difesa israeliane.