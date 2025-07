Trump: "Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza" | Il ministro Katz minaccia gli Houthi: "Tratteremo lo Yemen come Teheran"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 635. Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. "Lo Yemen sarà trattato come Teheran. Dopo aver colpito la testa del serpente a Teheran, colpiremo anche gli Houthi in Yemen". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz citato dal Times of Israel, dopo che questa sera un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'Idf. Intanto le bombe a Gaza continuano a cadere, provocando decine di morti, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e del Qatar per mediare una tregua tra Israele e Hamas. Secondo Al Jazeera sono 65 i morti dall'alba negli attacchi israeliani. L'episodio più cruento delle ultime ore si è verificato in un popolare internet café sul lungomare, frequentato anche da giornalisti nella parte occidentale della Striscia: secondo l'emittente araba sono almeno 39 le vittime, tra cui anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab. Un raid che ha fatto seguito a un nuovo ordine di evacuazione dell'Idf per la fascia costiera settentrionale, dove si trova Gaza City.