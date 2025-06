Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 633. Continuano gli attacchi nella Striscia di Gaza: massicci raid aerei israeliani hanno colpito Gaza City. Un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco. L'Iran ha dichiarato di nutrire "seri dubbi" sul rispetto del cessate il fuoco da parte di Israele, in vigore da martedì dopo 12 giorni di guerra tra i due Paesi. Donald Trump ribadisce: "L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica". Il presidente degli Stati Uniti si è detto disposto a revocare le sanzioni se Teheran adotterà una "politica pacifica". Grossi (Aiea): "L'Iran può arricchire di nuovo l'uranio tra qualche mese".