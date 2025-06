Gaza, Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas, ideatore dell'attacco del 7 ottobre" | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 632. Le Forze armate israeliane hanno reso noto di aver ucciso Hakham Muhammad Issa Al-Issa, uno dei fondatori di Hamas e ideatore del maxi attacco del 7 ottobre 2023, in un raid su Gaza City. In un altro attacco in Libano ha perso la vita anche un comandante di Hezbollah. Nel giro di 24 ore i bombardamenti israeliani sulla Striscia hanno provocato oltre 60 morti, tra cui almeno 19 bambini. A Teheran si sono svolti i funerali di 60 "martiri" della guerra dei 12 giorni con Israele, trasmessi dalla tv di Stato. Donald Trump ha annunciato che verrà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia "entro la prossima settimana".