Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 640. Sono iniziati nella capitale del Qatar, Doha, i colloqui tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo riferiscono i media israeliani. Intanto Benjamin Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente Usa: "Parlerò con Netanyahu di un accordo permanente con l'Iran. Siamo vicini a un accordo a Gaza, che può essere raggiunto questa settimana". Prima di decollare da Tel Aviv, il premier israeliano ha ribadito gli obiettivi dello Stato ebraico: "Riportare a casa tutti gli ostaggi ancora a Gaza e distruggere Hamas. Lavoriamo a un accordo alle nostre condizioni, c'è l'opportunità di ampliare il cerchio della pace". Secondo Axios, l'accordo sul tavolo prevede una tregua di 60 giorni con il rilascio di 10 ostaggi in vita e di 18 deceduti. Se un'intesa sul cessate il fuoco fosse raggiunta, la gaza nel dopo guerra diventerebbe il tema centrale delle trattative durante i 60 giorni di tregua. Intanto una nave mercantile sarebbe stata attaccata nel Mar Rosso. Nessun gruppo ha rivendicato finora l'attacco, il primo attacco dopo due mesi dalla tregua raggiunta tra gli Stati Uniti e gli Houthi a maggio. L'esercito israeliano ha riferito di avere effettuato in tarda serata attacchi aerei contro diversi obiettivi terroristici proprio contro gli Houthi in Yemen, fra cui i porti di Hodeidah, Ras Isa e Salif, e la centrale elettrica di Ras Khatib.