Super ricchi sempre più ricchi, +33 miliardi in 10 anni: le loro "briciole" sfamerebbero il mondo

Già in una precedente analisi, Oxfam denunciava l’estrema ricchezza della classe miliardaria, tacciandola di essere in gran parte immeritata: “Questi (i super-ricchi) sono prenditori, e non creatori”, diceva il rapporto. In media, ogni miliardario aveva guadagnato 2 milioni di dollari al giorno: una cifra che per i 10 più ricchi sale all’incredibile vetta di 100 milioni di dollari al giorno. Non è tutto: se uno dei 10 miliardari più ricchi perdesse il 99% della propria ricchezza, rimarrebbe comunque un miliardario.