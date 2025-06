Obolo di San Pietro in deficit, ma la solidarietà del Papa non si ferma: aiuti in tutto il mondo

Tra le iniziative finanziate dall'Obolo nel 2024 ci sono 239 progetti in 66 Paesi, che spaziano dalla costruzione di chiese e strutture di accoglienza alla realizzazione di programmi di formazione, sanità e aiuti umanitari. In Senegal, ad esempio, sono stati stanziati fondi per un centro di formazione missionaria, in Perù per una nuova chiesa parrocchiale e in Romania per un edificio destinato alla riabilitazione delle persone disabili. La distribuzione geografica degli interventi ha visto l'Africa al primo posto con 43% dei fondi per progetti sociali e di evangelizzazione, seguita dall'Europa, dove particolare attenzione è andata al sostegno di seminaristi e alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.