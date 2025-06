Papa Leone XIV ai politici: "Combattete povertà e disuguaglianze"

Nell'udienza ai partecipanti al Giubileo dei governanti e amministratori, Papa Leone XIV ha parlato del "compito, a voi affidato, di promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati". Nel suo discorso in inglese, il Pontefice ha quindi affermato: "Si tratta di adoperarsi affinché sia superata l'inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltremisura. Quanti vivono in condizioni estreme gridano per far udire la loro voce e spesso non trovano orecchie disposte ad ascoltarli".