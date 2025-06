Papa: "Desideri di pace traditi con false propagande del riarmo"

"È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Questo è indegno dell'uomo, è vergognoso per l'umanità e per i responsabili delle nazioni". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'udienza all'Assemblea plenaria della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali. "Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo - ha aggiunto il Pontefice -, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli già costruiti".