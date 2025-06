Il futuro fa paura al portafoglio: 38 milioni di italiani vivono nell'ansia economica

"Dei buoni comportamenti finanziari si basano da una parte sul risparmio e dall'altra sull'investimento maturo, consapevole e informato", spiega Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it. "Avere una corretta pianificazione finanziaria in famiglia è fondamentale, non solo per vivere con serenità il presente, ma anche per avere un maggior controllo sul futuro".