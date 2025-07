“Punti Cardinali For Work”: la bussola del lavoro parte dalla Puglia

La visione della Regione è chiara: per contrastare la dispersione scolastica, l’invecchiamento demografico e le disuguaglianze territoriali, servono politiche integrate. Servono strumenti come il modello duale, gli ITS, le scuole estive, i master con borse di studio, e progetti europei come il programma GOL che in Puglia ha già coinvolto oltre 300.000 cittadini.