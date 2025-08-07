Logo Tgcom24
Mondo
MOVIMENTI PER LA PACE

Ucraina, Meloni sente Trump, Zelensky e bin Zayed: focus pace giusta e duratura

Con il presidente emiratino il premier ha discusso anche della situazione di Gaza sottolineando la necessità di uno stop immediato delle ostilità

07 Ago 2025 - 22:22
© Afp

© Afp

Palazzo Chigi ha fatto sapere che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi conversazioni telefoniche con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Al centro delle tre telefonate la guerra in Ucraina. Il premier Meloni si è in particolare confrontato con gli interlocutori sugli sforzi in corso per il raggiungimento di un cessate il fuoco e per un percorso negoziale che possa garantire una pace giusta e duratura in Ucraina, anche alla luce delle più recenti iniziative diplomatiche promosse dagli Stati Uniti.

Con il presidente emiratino - prosegue la nota di Chigi - è stata anche l'occasione per condividere l'eccellente cooperazione nella consegna degli aiuti umanitari a Gaza. È stata inoltre ribadita la necessità di una cessazione immediata delle ostilità, del rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e di un accesso degli aiuti pieno e senza ostacoli per porre fine all'ingiustificabile crisi umanitaria in corso nella Striscia. 

