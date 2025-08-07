Ucraina, Meloni sente Trump, Zelensky e bin Zayed: focus pace giusta e duratura

Palazzo Chigi ha fatto sapere che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi conversazioni telefoniche con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Al centro delle tre telefonate la guerra in Ucraina. Il premier Meloni si è in particolare confrontato con gli interlocutori sugli sforzi in corso per il raggiungimento di un cessate il fuoco e per un percorso negoziale che possa garantire una pace giusta e duratura in Ucraina, anche alla luce delle più recenti iniziative diplomatiche promosse dagli Stati Uniti.