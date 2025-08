Il governo Netanyahu vota sull'occupazione di Gaza | Farnesina: "20 camion italiani con nuovi aiuti alimentari per la Striscia"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 671. Netanyahu ha convocato per il tardo pomeriggio di oggi il gabinetto di sicurezza per votare sull'occupazione totale di Gaza, ma Israele si spacca. Il capo di stato maggiore dell'Idf e altri generali continuano ad avvertire sui rischi dell'operazione. Anche l'opposizione e le famiglie degli ostaggi sono contrarie. Intanto la Farnesina annuncia che un nuovo convoglio di aiuti alimentari del programma "Food for Gaza" è in partenza dalla Giordania per la Striscia. Si tratta di 20 camion del Programma alimentare mondiale carichi di aiuti acquistati con fondi italiani, per un totale di oltre 350 tonnellate di farina. Un altro convoglio è previsto per la settimana prossima. Il vicepremier Tajani afferma che il nostro Paese è contrario "a ogni insediamento israeliano in Cisgiordania perché minerebbe le basi del progetto due popoli due Stati". Sale intanto la tensione internazionale, con la diramazione di un avviso di alto rischio per i turisti israeliani in Grecia, dove la polizia si prepara con un ampio dispiegamento di forze per "evitare" disordini e aggressioni.