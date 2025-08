Israele: "Riconoscere la Palestina ha distrutto l'accordo per il cessate il fuoco" | Onu: "Una catastrofe se Gaza venisse occupata"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 670. Il primo ministro israeliano Netanyahu sottoporrà la decisione di occupare la Striscia di Gaza all'approvazione del governo probabilmente giovedì. Ma sulla decisione è tensione tra l'esercito e l'esecutivo. Dopo il monito del capo dell'Idf Eyal Zamir sui rischi di intensificare la campagna militare nella Striscia, frizioni anche all'interno dell'esecutivo tra il ministro di ultradestra Ben Gvir e il titolare degli Esteri Sa'ar. Secondo l'esercito, 'l'operazione metterà seriamente in pericolo la vita degli ostaggi e logorerà i soldati'. L'Ue respinge il piano. Tajani parla di 'grave errore', l'Onu di 'conseguenze catastrofiche'. Sa'ar, al Palazzo di Vetro per la discussione al Consiglio di Sicurezza sugli ostaggi, critica i Paesi occidentali che hanno annunciato di voler presto riconoscere lo Stato palestinese: "Hanno minato l'accordo per il cessate il fuoco".