Trump: "Ci sono buone prospettive per un incontro con Putin e Zelensky" | Witkoff al Cremlino, il tycoon: "Più produttivo del previsto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.261. Donald Trump intende incontrare Vladimir Putin entro la settimana prossima e organizzare subito dopo un vertice a tre con Zelensky. Lo rivela il New York Times. Parlando alla Casa Bianca per il momento il tycoon si è limitato a dire che "ci sono buone prospettive perché ciò avvenga", senza però specificare dove, né quando. "Tutti concordano che questa guerra debba finire", aveva scritto su Truth dopo il colloquio di tre ore a Mosca tra il suo inviato Witkoff e Putin, definito "più produttivo del previsto". Subito dopo, la telefonata con Zelensky, alla quale hanno partecipato il segretario Nato Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia. Secondo Bloomberg, il Cremlino starebbe valutando la possibilità di offrire agli Stati Uniti concessioni che potrebbero includere una tregua aerea con l'Ucraina.