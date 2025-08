Ucraina, vasta offensiva russa da nord a sud del fronte | Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia acquistano armi Usa per Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.260. L'Europa dà un segnale forte nel sostegno militare all'Ucraina. Olanda, Svezia, Norvegia e Danimarca acquisteranno armi statunitensi per oltre un miliardo di dollari da girare a Kiev, nell'ambito di un nuovo programma della Nato. Nell'ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici in Giappone, Papa Leone dice, in un messaggio al vescovo di Hiroshima, che "la vera pace esige il coraggio di deporre le armi". Proseguono, nel frattempo, gli attacchi russi su gran parte del territorio ucraino. Trump fa sapere che prenderà una decisione sulle sanzioni secondarie a Mosca per i Paesi che acquistano energia russa dopo l'incontro dell'inviato Usa Steve Witkoff a Mosca.