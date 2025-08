Ucraina, il Cremlino a Trump: "Sul nucleare serve cautela" | Mosca si svincola dal trattato sui missili a medio e corto raggio | Zelensky visita le truppe: "Segnalati mercenari stranieri"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.259. Sul nucleare "tutti dovrebbero essere molto cauti". Il Cremlino, attraverso le parole del portavoce Peskov, ha replicato così alla decisione di Donald Trump di spostare due sottomarini nucleari in "regioni designate" vicino alla Russia, in risposta alle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitrij Medvedev. La tensione resta dunque alta: Trump ha ribadito la minaccia di imporre "sanzioni molto severe" alla Russia se non verrà raggiunto a breve un accordo per una tregua. Mosca, da parte sua, ha dichiarato di non considerarsi più vincolata dalle auto-limitazioni sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio, "poiché i nostri ripetuti avvertimenti in merito sono stati ignorati e la situazione si sta evolvendo verso un effettivo dispiegamento di missili terrestri americani a raggio intermedio e corto in Europa e nella regione Asia-Pacifico". Intanto Zelensky, in visita alle truppe nella regione di Kharkiv, ha riferito che "i combattenti segnalano la partecipazione di mercenari provenienti da Cina, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e Paesi africani alla guerra". Nel frattempo, l'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov va all'attacco, spiegando che a Russia "non deve fidarsi affatto" dell'Italia, nonostante la "presunta moderazione" del governo rispetto a quelli di altri Paesi, in particolare quelli della Coalizione dei Volenterosi.