Zelensky: "Lavoriamo a un nuovo incontro con la Russia a Istanbul" | Putin: "Presto schiereremo missili ipersonici in Bielorussia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.258. Sempre più alta la tensione tra Washington e Mosca dopo la decisione di Donald Trump di dispiegare due sottomarini nucleari "sempre più vicini alla Russia". "Beh, un ex presidente della Russia che ora è a capo di uno dei consigli più importanti, Medvedev, ha detto cose davvero brutte, parlando di nucleare. E quando nomini la parola 'nucleare', sai, mi dico: 'Meglio stare attenti', perché è la minaccia definitiva", ha detto Trump, spiegando la sua decisione in un'intervista a Newsmax. Zelensky annuncia che sta lavorando a un nuovo incontro con Mosca a Istanbul: sul tavolo c'è la continuazione dello scambio di prigionieri. Mentre Putin afferma che presto saranno posizionati missili ipersonici in Bielorussia. Secondo le autorità ucraine, tre persone sono state uccise in seguito agli attacchi delle truppe russe contro la comunità di Stepnohirsk, nella regione ucraina di Zaporizhzhia.