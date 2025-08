Trump mobilita due sottomarini dopo il botta e risposta con Medvedev: ecco cosa è successo

Il vicesegretario del Consiglio di Sicurezza russo non ha tardato a rispondere all'attacco diretto di Trump. "Se un presidente degli Stati Uniti, per quanto formidabile, reagisce così nervosamente a certe parole di un ex leader russo, significa che la Russia ha ragione su tutto e andrà per la sua strada", aveva scritto sui social Medvedev, che è stato capo di Stato dal 2008 al 2012 e primo ministro dal 2012 al 2020. L'esponente di primo piano della Federazione russa ha anche deriso il commento del tycoon sulle "economie morte", ricordandogli "i suoi film preferiti sugli zombie" e quanto possa essere pericoloso il sistema di ritorsione nucleare conosciuto come "mano morta". Tale sistema, stando agli analisti militari, era in funzione in Russia durante la Guerra fredda e permetteva a Mosca di lanciare missili nucleari qualora la sua leadership fosse stata messa in pericolo.