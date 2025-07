Ucraina, Trump: accordo con la Nato per le armi a Kiev, pagheranno i Paesi Ue | "Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100% a Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.238. Trump ha ribadito di essere "molto deluso da Putin" e ha promesso dazi del 100% se non si arriverà a un accordo per il cessate il fuoco in 50 giorni. Quindi, dopo l'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte, ha annunciato un accordo con l'Alleanza atlantica: gli Usa manderanno armi a Kiev, ma a pagare saranno i Paesi Ue. Intanto Zelensky ha proposto all'attuale ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko di guidare il governo ucraino per "rinnovare" l'esecutivo. Il presidente ucraino, in serata, ha sentito telefonicamente Trump: "È stata un'ottima conversazione - ha sottolineato su X -. Abbiamo discusso i mezzi e le soluzioni necessari per garantire una migliore protezione della popolazione dagli attacchi russi e per rafforzare le nostre posizioni. Siamo pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per raggiungere la pace. Abbiamo concordato di sentirci più spesso al telefono e di coordinare le nostre azioni anche in futuro"