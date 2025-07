Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945" | Putin: "Stiamo difendendo il nostro futuro"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.237. "Mai, dal 1945, la nostra libertà era stata minacciata fino a questo punto. Come allora, la pace dipende dalle nostre decisioni. Ci rituffiamo in quegli anni in cui si costruisce la pace". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron nel tradizionale discorso alle Forze armate alla vigilia della Festa nazionale del 14 luglio. Si tratta di un momento storico che "ci costringe - sottolinea - a difenderci da soli. Per questo il bilancio della Difesa raddoppierà da oggi al 2027 e alla legge di programmazione militare si aggiungerà uno sforzo di 3,5 miliardi nel 2026 e di 3 miliardi ulteriori l'anno seguente. In tutto 64 miliardi di euro, il doppio del bilancio di cui le forze armate disponevano nel 2017". Putin rilascia una intervista in cui parla della guerra: "Stiamo difendendo il nostro futuro". Dopo l'incontro don il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso un sostegno "incondizionato". Nel frattempo la città di Sumy è stata nuovamente colpita da diversi droni ed è rimasta parzialmente senza elettricità.